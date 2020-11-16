شكرا لقرائتكم خبر عن نوير قبل لقاء إسبانيا في دوري الأمم الأوربية: « نحن جيدون في الدفاع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد قائد منتخب ألمانيا، مانويل نوير، أن مواجهة إسبانيا، غدا الثلاثاء، في إشبيلية بمثابة نهائي للفريقين، مشددا على أن المانشافت سيلتقي أحد أفضل المنتخبات في العالم.

ويحل المنتخب الألماني ضيفا على نظيره الإسباني، في ملعب«لا كارتوخا» بإشبيلية، ضمن الجولة الأخيرة بالمجموعة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية.

ويتصدر منتخب ألمانيا المجموعة برصيد 9 نقاط، بفارق نقطة عن «الماتادور»، إلا أن الطرفين يملكان مصيرهما بأيديهما خلال المباراة المنتظرة، حيث سيتأهل الفائز إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وقال نوير، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، إنه سعيد بتصدر المنتخب الألماني لصدارة المجموعة، معترفا بأن لديه رغبة في خوض هذا اللقاء من أجل إنهاء الموسم مع المنتخب على نحو جيد بدوري الأمم.

وأضاف: سعيد حتى الآن بمسيرة المنتخب الألماني، رغم أن دور المجموعات شهد استقبال الفريق الكثير من الأهداف، نحن جيدون في الدفاع، رغم أن هناك الكثير من العمل لننجزه، وهو أمر طبيعي مع فريق جديد وشاب. نريد الفوز بهذا للقاء.

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