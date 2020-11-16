شكرا لقرائتكم خبر عن محامي عباس و العتال: مفاجأة جديدة تنتظر مرتضي منصور والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف كمال شعيب محامي ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق وهاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك أنه ينتظر قرار النيابة في تجديد المطالبة برفع الحصانه عن مرتضي منصور للتحقيق معه .
وقال شعيب في تصريح خاص لـ«المصري اليوم» أن النيابة تواصل حالياً التحقيقات في البلاغات الجديدة المقدمة ضد منصور ويأمل في مخاطبة مجلس النواب لرفع الحصانه عن مرتضي منصور .
و اضاف شعيب أن رفع الحصانه لا يحتاج لاجتماع مجلس النواب في الوقت الحالي لكون انتهاء الدوره البرلمانية الحالية .
وأوضح أنه طالب في بلاغاته الاخيرة برفع الحصانة وعدم الانتظار لـ9 يناير المقبل وهو موعد انتهاء انقضاء الحصانه رسمياَ عن منصور، وهو ما سيكون مفاجاة غير متوقعه للخصم .
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