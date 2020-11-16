شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمي يؤازر لاعبي الزمالك في مران اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص أمير عزمي مجاهد، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق على التواجد في مران اليوم من أجل توجيه الدعم للجهاز الفني واللاعبين في التدريبات.
وقام أمير بمصافحة الجهاز الفني ودعم اللاعبين بعدها غادر المران.
ويستعد الفريق للمباريات المقبلة سواء ببطولة كأس مصر أو مواجهة النادي الأهلي بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم ٢٧ نوفمبر الجاري.
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