شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة ٨ لاعبين فقط في مران الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعمل تقسيمة «مصغرة» في تدريبات اليوم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وقام الجهاز الفني بوضع مرمى صغير واستغلاله في تنفيذ بعض التدريبات الخاصة بالتسديدات والتمريرات القصيرة بين اللاعبين.

ووفثا للموقع الرسمي فان ٨ لاعبين فقط شاركوا في التقسيمة اللاعبين الحاضرين في المران هم محمد عبدالغني وعبدالله جمعة وكريم بامبو وإسلام جابر ومحمود عبدالعزيز «زيزو» ومحمود عبدالرازق «شيكابالا» ومحمد أوناجم وكابونجو كاسونجو بالاضافة ٣ ناشئين هم وسيف فاروق جعفر وحاتم سكر ومحمد بيسو، وذلك في ظل غياب عدد كبير من لاعبي الفريق لتواجدهم في المنتخبات الوطنية المختلفة سواء المنتخب الأول أو الأوليمبي أو الشباب.

ويستعد الفريق للمباريات المقبلة سواء ببطولة كأس مصر أو مواجهة النادي الأهلي بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم ٢٧ نوفمبر الجاري.