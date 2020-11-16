شكرا لقرائتكم خبر عن ديوكوفيتش يقهر شوارتزمان في البطولة «الأساتذة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف لاأول عالميا، بداية قوية في البطولة الختامية للأساتذة في لندن، إثر فوزه اليوم الإثنين، على الأرجنتيني دييجو شوارتزمان، بمجموعتين دون رد في أولى مواجهات مجموعة (طوكيو 1970).

ولم يجد اللاعب الصربي أي صعوبة في حسم المباراة لصالحه، خلال 78 دقيقة فقط، بنتيجة 6-3 و6-2.وواصل اللاعب البلقاني بهذه النتيجة تفوقه الواضح على منافسه اللاتيني، بـ6 انتصارات متتالية، بينما لم ينجح شوارتزمان في تحقيق أي فوز.

وتصدر "نولي" المجموعة، في انتظار نتيجة المواجهة الأخرى الليلة بين الروسي دانييل ميدفيديف، المصنف الرابع عالميا، والألماني ألكسندر زفيريف، المصنف السابع.

ويأتي انتصار ديوكوفيتش بعد يوم من تتويجه بجائزة المصنف الأول عالميا مع نهاية الموسم، والتي حصدها للمرة السادسة في مسيرته. ويسعى ديوكوفيتش للتتويج بلقب البطولة للمرة السادسة؛ من أجل معادلة رقم الأسطورة السويسري روجر فيدرر.