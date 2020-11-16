شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من الزمالك علي لجنة تفتيش وزارة الرياضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق الموقع الرسمي لنادي الزمالك للمرة الاولي على الأحداث التي يشهدها النادي حالياً حيث نشر الموقع الرسمي للنادي وعبر منصاته على موقع التواصل الاجتماعي استفسار وسؤال للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بشأن موقف اللجنة الخاصة بالتفتيش على النادي والمتواجدة داخل النادي حالياً

ونشو الموقع الرسمي استفساره في صورة بيان قال فيه :«السؤال الذي يطرح نفسه بقوة بين جماهير وأعضاء الزمالك في هذه الأيام والذي يعيد إليهم ذاكره الأمس، عندما شكل المهندس خالد عبدالعزيز وزير الرياضة السابق لجنة مالية للتفتيش على نادي الزمالك وقبض ايديها على كل كبيرة وصغيرة لمحاصرة النادي الذي كان يعيش أزهى ايامه تحت قيادة مجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور. وخرجت اللجنة كما جاءت دون وجود أي مخالفات بل أنها تسببت في كشف أسرار كثيره منها التعاقد مع عبدالله السعيد الذي كان قد وقع عقودا مع النادي في الموعد القانوني.



السؤال الذي يطرح نفسه لماذا يكرر الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة الحالي نفس سيناريو خالد عبدالعزيز ويقوم بتشكيل لجان للتفتيش على النادي دون داعي في الوقت الذي يعيش فيه نادي الزمالك حالة من الاستقرار الفني والإداري.



الدكتور أشرف صبحي سبق أن قام بزيارة النادي وأشاد بالطفرة الإدارية والانشائية في بجانب فرع 6 إكتوبر، وتعظيم الموارد المالية في النادي التي يقوم بها مجلس الإدارة، ووصف النادي بأنه قدوة للأندية الرياضية في مصر بشأن التعامل الإداري والمالي.