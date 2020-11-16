شكرا لقرائتكم خبر عن ماني يعادل رقم الحاج ضيوف ضمن قائمة الأكثر تسجيلاً بقميص السنغال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق ساديو ماني، نجم منتخب السنغال، وفريق ليفربول الإنجليزي، رقما قياسيا جديدا بقميص «أسود التيرانجا»، بعدما نجح في تسجيل هدفا عصر أمس في شباك غينيا بيساو خلال اللقاء الذي جمعهما فى الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2022.
وعادل الأسد السنغالي رقم الحاج ضيوف ضمن قائمة الأكثر تسجيلا بقميص منتخب بلاده، حيث أصبح نجم ليفربول مسجلا 21 هدفا محتلا المركز الثاني بالتساوي مع الحاج ضيوف، وخلفا للمتصدر هنري كامارا المسجل 31 هدفا بقميص السنغال.
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