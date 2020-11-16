شكرا لقرائتكم خبر عن ليفاندوفسكي يُسقط عرش ميسي.. «القناص البولندي» يتوج بجائزة الأفضل في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تفوق روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، على الأرجنتينى ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسبانى وتوج بجائزة أفضل لاعب فى العالم التى تقدمها قمة كرة القدم العالمية.

وفاز ليفا بجائزة أفضل لاعب بعد منافسة مع ميسي وجشوا كيميتش لاعب بايرن أيضا، في حين توجت الدنماركية بيرنيل هاردر (تشيلسي) بجائزة أفضل لاعبة فى العالم بعد منافسة مع الإسبانية جنيفر هيرموسو (برشلونة) والفرنسية ويندي رينار (أوليمبيك ليون).

وفاز نادي سيلتا فيجو الإسباني بجائزة أفضل استراتيجية تدويل لعلامته، وكان يتنافس معها مع ميديابور الكندي وآسيا باسيفيك إيفنس.وفى فئة أفضل مبادرة تجارية، فاز ديبورتيفو كالي الكولومبي، متقدماً على ناديين إسبانيين: ريال بيتيس وخوان جراندي للسيدات في لاس بالماس.

وفازت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم بجائزة أفضل رئيس تنفيذي وحصل عليها رئيسها التنفيذي كريستيان سيفرت، وذهبت جائزة أفضل منصة رقمية، لتقنية بيانات المباراة التي تم تطويرها مع شركة أمازون الأمريكية المتعددة الجنسيات للتجارة الإلكترونية.وسيتم تسليم الجوائز في اليوم الأخير من المنتدى الرقمى لقمة كرة القدم العالمية، والذي سيعقد عن طريق الفيديو بين 23 و 27 نوفمبر.