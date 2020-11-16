شكرا لقرائتكم خبر عن هيريرا يغادر معسكر المكسيك ويعود لأتلتيكو مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعود لاعب الوسط المكسيكي هيكتور هيريرا إلى ناديه أتلتيكو مدريد قبل الموعد المتوقع رجوعه فيه وذلك بسبب إصابته في الفخذ الأيسر. وسيغيب هيريرا عن مواجهة منتخب بلاده الودية المقرر لها الثلاثاء ضد اليابان في النمسا.

ويعاني هيريرا من إصابة في «العضلة ذات الرأسين بالفخذ الأيسر» مما سيؤدي لخروجه من قائمة المنتخب المكسيكي، حسبما أعلن الاتحاد المكسيكي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي، وعودته للروخيبلانكوس وفقا لما أكدته مصادر بالنادي.

ولم يتمكن لاعب الوسط من المشاركة في انتصار «التري» تحت قيادة المدرب الأرجنتيني خيراردو «تاتا» مارتينو على كوريا الجنوبية بنتيجة (3-2) يوم السبت الماضي.