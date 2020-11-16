شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة ورئيس «الأعلى للإعلام» يبحثان آليات مبادرة «مصر أولا.. لا للتعصب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لقاءً مع الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الاثنين، بديوان الوزارة، لبحث آليات مبادرة «مصر أولاً لا للتعصب» بحضور عدد من قيادات الوزارة وبعض الصحفيين والإعلاميين.

وكان رئيس المجلس الأعلى للإعلام ووزير الشباب والرياضة قد أطلقا فعاليات «مبادرة مصر أولاً.. لا للتعصب» الخميس الماضي في إطار الاستعداد لمباراة نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا المزمع إقامتها بين فريقي الأهلي والزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري، ودعوة وسائل الإعلام بالالتزام بقواعد التغطية الإعلامية لنهائى البطولة الإفريقية، وتطبيق الضوابط التي تحفظ للرياضة رسالتها وذلك بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وفى كلمته، أشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى وضع ضوابط حاكمة لوسائل الإعلام تدعو إلى نبذ التعصب والكراهية، وإعلاء الروح الرياضية؛ من أجل الحفاظ على سلامة الجماهير المصرية لاسيما مع إقامة مباراة فريقي الأهلي والزمالك القادمة يوم 27 نوفمبر الجاري.

وأكد جبر أن الإعلام هو البطل في مواجهة التعصب الأخلاقي، ولابد أن يمتاز بالوعي والحيادية والشفافية، لافتاً أن تلك المبادرة لا تقتصر على مباراة القطبين فقط، وإنما هي خطة شاملة تنطبق على كل البطولات والمنافسات المختلفة.

وأردف جبر أن فكرة التعصب هنا ليس التعصب الرياضي فقط ولو أغلقنا أبواب التعصب الرياضي نستطيع غلق كل أبواب التعصب الأخرى مثل التعصب الديني والأخلاقي والسلوكي، وأن الشباب هو الجيل الأقدر على فهم التكنولوجيا الحديثة والثورة الرقمية وهو الأقدر على الوعي وعلى الفهم.

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