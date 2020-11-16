شكرا لقرائتكم خبر عن 10 سنوات تهدد طموح إسبانيا أمام ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

لم يتمكن منتخب إسبانيا، الذى يستضيف نظيره الألمانى، اليوم الثلاثاء، فى لا كارتوخا، من هزيمة «المانشافت» منذ نصف نهائى مونديال جنوب إفريقيا 2010، حين منح كارليس بويول، من رأسية بعد ركنية نفذها تشافى هيرنانديز، الفوز التاريخى للإسبان (1-0) ليتأهل فريق «لا روخا» للنهائى حيث توج بالبطولة.

وكان ذلك الانتصار بمثابة تأكيد على قوة المنتخب الذى توج قبلها بعامين بطلا للقارة الأوروبية على حساب ألمانيا نفسها فى فيينا، بهدف من توقيع فيرناندو توريس.

ومنذ نصف نهائى مونديال جنوب إفريقيا، لم تتمكن إسبانيا من هزيمة الألمان.

ففى عام 2014، سقطت إسبانيا أمام الماكينات الألمانية بهدف دون رد سجله لاعب ريال مدريد، تونى كروس، ثم تعادلت بهدف لمثله فى 2018 بمدينة دسلدورف فى ودية أخرى.

وفى سبتمبر الماضى، تعادل الفريقان بنفس النتيجة فى شتوتجارت فى لقاء ضمن منافسات النسخة الحالية من دورى الأمم الأوروبية.

وتواجهت إسبانيا وألمانيا فى 24 مباراة، فاز «الماتادور» فى سبع منها وتجرع الهزيمة فى تسع وكان التعادل سيد الموقف ثمانى مرات، بإجمالى 25 هدفا له و30 عليه.

وسيستضيف منتخب «لا روخا» نظيره الألمانى يوم الثلاثاء فى إسبانيا فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدورى الأمم الأوروبية.

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وتنازلت إسبانيا بتعادلها أمام سويسرا السبت عن صدارة المجموعة الرابعة لألمانيا، التى أكرمت ضيافة أوكرانيا بثلاثة أهداف لواحد، ليتأجل حسم المتأهل منهما لنصف النهائى للمواجهة المرتقبة بينهما يوم الثلاثاء المقبل.

وتتصدر ألمانيا المجموعة برصيد 9 نقاط، بفارق نقطة أمام إسبانيا، بينما تأتى أوكرانيا ثالثة برصيد 6 نقاط، مقابل 3 نقاط لسويسرا متذيلة الترتيب.