شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الفني لمنتخب إيطاليا يغيب عن لقاء البوسنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال موقع صحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، إن مانشيني، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، لا يزال حاملا للفيروس بعد أسبوعين من إعلان إصابته، حيث تأكدت إيجابية فحوصاته من جديد اليوم الإثنين.

وأضافت الصحيفة: «لا يزال مانشيني في الحجر الصحي، ولن يقود المنتخب في مواجهة البوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية».