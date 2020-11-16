شكرا لقرائتكم خبر عن «الشيخ» يجدد طلب تحديد مصيره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جدد أحمد الشيخ، لاعب الوسط المهاجم بالفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، طلبه من مسؤولى القلعة الحمراء بحسم مصيره مع الفريق الأحمر، سواء بالاستمرار أو الرحيل بشكل نهائى قبل انطلاق الموسم الجديد فى الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل، وذلك بعد رفض لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح عرض بيراميدز لضم اللاعب فى الفترة المقبلة، كان اللاعب قد رفض دخوله فى صفقات تبادلية مع أى لاعب، سواء باهر المحمدى، مدافع الإسماعيلى أو أى لاعب آخر لرغبته فى الانتقال بشكل نهائى إلى أى فريق.

من جهة أخرى، يجرى اليوم- الثلاثاء- محمد هانى، الظهير الأيمن للفريق الكروى الأول، أشعة لتحديد المدة التى سيحتاجها اللاعب للتعافى من إصابة الجزع فى الرباط الداخلى التى داهمته خلال مواجهة المنتخب الوطنى مع توجو فى التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

فيما كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادى، عن موعد انتظام الثلاثى الدولى المحترف فى تدريبات الفريق وهم؛ التونسى على معلول، والأنجولى جيرالدو، والمالى أليو ديانج.

وقال عبدالحفيظ إن اللاعبين الثلاثة سينتظمون فى مران الفريق يوم 19 نوفمبر الجارى، بعد انتهاء مشاركتهم مع منتخبات بلادهم فى تصفيات أمم إفريقيا المقبلة، بينما ينتظم الفريق الكروى الأول فى تدريبات اليوم بعد الراحة التى حصل اللاعبون عليها خلال الفترة الماضية.

يذكر أن الأهلى يستعد لمواجهة الزمالك فى نهائى دورى أبطال إفريقيا المحدد له يوم ٢٧ نوفمبر الجارى، بالإضافة إلى مواجهة أبو قير للأسمدة فى منافسات دور الثمانية لمسابقة كأس مصر.

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