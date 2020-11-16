شكرا لقرائتكم خبر عن «بورداس»: «برشلونة» رفض التعاقد مع «مبابى» و«هالاند» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف خافيير بورداس، المدير السابق لبرشلونة، سر رفض النادى الكتالونى التعاقد، فى وقت سابق، مع كيليان مبابى، نجم باريس سان جيرمان، وإيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند.

وقال بورداس، فى تصريحات أبرزتها صحيفة «موندو ديبورتيفو»، الإسبانية: «فى 2017 عندما غادر نيمار، كان النادى سيتعاقد مع مبابى، حيث اتصل بى مينجويلا (وكيل اللاعب)، ليخبرنى بأن كيليان متاح، ثم تحدثت مع بارتوميو وأخبرنى بأن أنظر إليه».

وأضاف: «اتصلت بوالد مبابى وأخبرنى بأنه لن يذهب إلى مدريد، لأن الفريق لديه كريستيانو وبنزيما وبيل، لكنه مستعد للانتقال إلى برشلونة عقب رحيل نيمار، كما فضل رئيس موناكو أن يأتى كيليان هنا، حتى لا يعزز صفوف منافسه سان جيرمان». وتابع بورداس: «كان من الممكن أن تحسم الصفقة مقابل 100 مليون يورو فقط، لكن روبرت فرنانديز، رئيس الأمانة الفنية فى النادى، فضل ديمبلى، كما دعمه بيب سيجورا، وكان التفسير أن مبابى يلعب لنفسه، بينما يلعب عثمان مع الفريق، بالإضافة إلى حاجة الفريق لجناح وليس لمهاجم».

وأردف: «أوصيت بانضمام هالاند إلى برشلونة فى وقت سابق، كى يكون بديلًا للويس سواريز، لكن الأمانة الفنية رفضته، وتعاقدنا مع كيفن برينس بواتينج».

وأتم بورداس: «لماذا لم يوافقوا على ضم هالاند؟ لأنهم قالوا إنه لاعب غير مناسب لبرشلونة. أتفهم أن بارتوميو يمنح اهتمامًا لرأى الأمانة الفنية، لكن الحقيقة أن هؤلاء اللاعبين قد ينتقلون للنادى، وأنت لا تعرف الأداء الذى سيقدمونه».

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