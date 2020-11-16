شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل «جوارديولا» الأبرز فى الصحف الإنجليزية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنوعت اهتمامات الصحف الإنجليزية الصادرة مؤخرا، بين تولى واين رونى القيادة الفنية لديربى كاونتى بصورة مؤقتة، مع اقتراب بيب جوارديولا من تجديد تعاقده مع مانشستر سيتى.

وعنونت صحيفة «ديلى ميل»: «رونى المدير.. واين يتولى مسؤولية ديربى ولكنه سيعانى كى يتواجد في القائمة المختصرة لتولى المهمة بشكل دائم».

أما صحيفة «تليجراف» فكتبت: «جوارديولا يقترب من إنهاء الشكوك حول مستقبله بتوقيع عقد مع السيتى».

كما عنونت أيضًا: «ساوثجيت يواجه اختبارا دقيقا بعد مزاعم إصابته بكورونا».

وبات بيب جوارديولا، قريبًا من تجديد تعاقده مع مانشستر سيتى، حيث ينتهى تعاقد المدرب الإسبانى في شهر يونيو المقبل. وعلى الرغم من عدم إعلان السيتى عن أي اتفاق مع جوارديولا بشأن تجديد تعاقده، إلا أن صحيفة «تليجراف» البريطانية وبحسب مصادر مقربة من المدرب البالغ من العمر 49 عامًا، أفادت عزمه الاستمرار مع النادى.

وتولى جوارديولا تدريب مانشستر سيتى في عام 2016، ونجح منذ ذلك الحين في التتويج بلقب الدورى الإنجليزى مرتين ولقب كأس الرابطة الإنجليزية 3 مرات، إضافة إلى الفوز بلقب وحيد في كأس الاتحاد الإنجليزى.

وأثيرت التكهنات في الفترة الماضية بشأن مستقبل جوارديولا وإمكانية عودته لبرشلونة، حيث حقق الكثير من النجاحات في مسيرته الأولى التدريبية، قبل أن ينفى الإسبانى تلك الاحتمالات بالتأكيد على أن مسيرته مع البارسا انتهت.

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يذكر أن مانشستر سيتى يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدورى الإنجليزى، وعانى من نتائج متذبذبة في بداية الموسم الجارى، ويستعد لمواجهة توتنهام هوتسبير خارج أرضه في الجولة المقبلة عقب نهاية فترة التوقف الدولية الحالية.