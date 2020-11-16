ميار شريف تصنع التاريخ.. وتتقدم 32 مركزاُ على مستوى العالم

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قفزت اللاعبة اللاعبة المصرية ميار شريف، 32 مركزا خلال التصنيف العالمي للتنس خلال شهر نوفمبر الجاري، بعدما توجت البطلة المصرية بلقب بطولة تشارلستون بالولايات المتحدة الأمريكية. وتقدمت ميار شريف إلى المركز 132 عالميا، بعد أن حصلت على لقب بطولة تشارلستون بالولايات المتحدة الأمريكية بعدما كانت تحتل المركز 164 على مستوى العالم خلال التصنيف الماضي. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 110,767

تعافي 101,046

وفيات 6,453

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