الآسيوي يثبت خسارة النصر ضد بيرسبوليس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس رفض الاستئناف المقدم من نادي النصر ضد بيرسبوليس الإيراني، بخصوص عدم أهلية مشاركة بعض لاعبي بيرسبوليس في دوري الأبطال.

وقررت لجنة الاستئناف في الاتحاد القاري، رد الاستئناف المقدم من النصر حول قرار لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي التي قررت في وقت سابق رد اعتراض النصر المقدم منه بخصوص أهلية عدد من لاعبي بيرسبوليس في مباراة الفريقين بنصف نهائي النسخة الحالية بالدوحة.

وأصدر الاتحاد القاري أمس بيانا جاء فيه «قررت لجنة الاستئناف في الاتحاد الآسيوي رد الاستئناف المقدم من نادي النصر السعودي، حول قرار لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد، وقررت لجنة الانضباط والأخلاق رد اعتراض نادي النصر المقدم بالاستناد للمادة 59 من تعليمات دوري أبطال آسيا 2020».

من جانبه أكد النصر ملاحقة حقوقه من خلال اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي.

ويعني رفض استئناف النصر تثبيت بيرسبوليس طرفا في نهائي دوري الأبطال المقرر إقامتها في 20 ديسمبر المقبل في الدوحة.