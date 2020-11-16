شكرا لقرائتكم دكتور كومالو: الأهلى فاجأنى بتعيين موسيمانى وصلاح الأفضل بالقارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف دكتور كومالو نجم منتخب جنوب أفريقيا السابق، أن تعيين الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مديرا فنيا لفريق الأهلى كانت مفاجأة سارة له.

وقال دكتور كومالو في تصريحات لقناة الأهلى: الأهلى قدم رسالة كبيرة إلى أفريقيا بتعيين موسيمانى مدربا، والأهلى أكبر نادى في أفريقيا وأكبر من صن داونز وضم أفضل مدرب في أفريقيا حاليا".

وأضاف كومالو: الأهلى على مر السنوات الماضية أثبت أنه الأفضل في أفريقيا وبطولاته أكبر دليل على ذلك، وموسيمانى أضاف الكثير في مشواره بتدريب الأهلى، حيث يمتلك له رؤية فنية كبيرة وقادر على تحقيق الكثير من البطولات مع الأهلى لأنه نوعية مميزة من المدربين الأفارقة.

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وتابع نجم جنوب أفريقيا السابق: "لقد مر موسيمانى بالكثير من التجارب وهو حاليا في أفضل مراحل حياته بتدريب الأهلى وأتمنى تتويج الأهلى باللقب الأفريقي على حساب الزمالك وأن يكون معهم الحظ في هذه الليلة".

وعن الأفضل في أفريقيا، قال كومالو: بالطبع محمد صلاح هو أفضل لاعب حاليا في قارة افريقيا، يليه السنغالى ساديو مانى والجزائرى ياض محرز".