شكرا لقرائتكم مباراة مصر ومنتخب البرازيل الودية مهددة بالإلغاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فجر الإعلامى عمر ربيع ياسين، مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيده أن ودية المنتخب الأولمبى والبرازيل والمقرر لها غدا الثلاثاء مهددة بالإلغاء.

وأوضح عمر ربيع ياسين أن منتخب البرازيل الأولمبى يرفض لعب مباراة منتخب مصر المقرر لها غدا بسبب عدم حصولهم على باقى مستحقاتهم المالية.

وتابع: "البرازيل ترفض اللعب قبل حصوله على مستحقاته المالية من الشركة المنظمة للبطولة وقيمتها 100 الف دولار".

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أسفر الاجتماع الفني للدورة الدولية الودية للمنتخبات الأولمبية المقام حاليا فى القاهرة، بحضور الدكتور علاء عبدالعزيز مدير المنتخب المصري، عن ارتداء المنتخب الأولمبي المصرى زيه الأساسي "أحمر -أبيض- أسود " في لقائه امام البرازيل غدا باستاد القاهرة على أن يرتدى المنخب البرازيلي زيه التقليدى الأصفر والأزرق.

وافتتح منتخب مصر الأولمبى مشواره فى الدورة بتعادل سلبى مع كوريا الجنوبية على ستاد السلام، وبدأ المنتخب الأولمبى المباراة بتشكيل يضم، فى حراسة المرمى: محمد صبحى، وفى الدفاع: حسن علي ومحمد عبدالسلام ومحمود مرعي وكريم العراقي، والوسط: أكرم توفيق وناصر ماهر وإمام عاشور وأحمد بيكهام، والهجوم: صلاح محسن وأحمد ياسر ريان. بينما فاز راقصو السامبا على كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف مقابل هدف على نفس الملعب ليتصدر منتخب البرازيل الدورة بثلاثة نقاط.