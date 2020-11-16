شكرا لقرائتكم صبري المنياوي يكشف كواليس رحيله المفاجئ عن الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد صبرى المنياوي مدير الكرة السابق بالنادي الإسماعيلي أنه يملك ذكريات كبيرة مع نجوم الكرة في زمن السبعيات خلال الفترة التي لعب فيها لأندية الزمالك والإسماعيلي ومن قبلها خلال فترة لعبه في سكر الحوامدية.

أضاف صبري المنياوي خلال استضافته بقناة الزمالك الفضائية: "تزاملت مع ثابت البطل في نادي سكر الحوامدية وكنت مهاجماً وهو حارس احتياطي للفريق".

أوضح المنياوي في تصريحاته: "فوجئت أنني في مستعمرة أهلاوية لكون المدربين في سكر الحوامدية منتمين للأهلي".

وأشار نجم الدراويش السابق: "نصيحة والدي سبب انتقال للإسماعيلي بعد المعاناة التي تعرضت له من بعض الأشخاص الذي كان يتولى مدرب في الزمالك".

"تواجدت في الأهلي عام ونصف بينهم سنة لم أحصل خلالها على راتب وعندما حصلت على مقابل كان 6 جنيهات بدل انتقال لأنهم لم يكن يعرفون أنني من البدرشين".

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وأضاف صبري المنياوي: "انتقلت بعدها للزمالك وحصلت وقتها على بدل انتقال قدره 15 جنيهاً، وحصلنا على 1500 جنيه مكافأة للحصول على بطولة الدوري 1978 ونفس المبلغ في الموسم التالي بعد تحقيق كأس مصر".

وأشار صبري المنياوي، إلى أن إنجازاته بالكامل بدأت مبكراً في سن العشرين مؤكدًا: "هربت من الزمالك للإمارات للمشاركة في البطولات العسكرية هناك لتأمين مستقبلي ورغبتي في الزواج بعدما وصلت الى سن 25 عاماً ووقتها لم أملك مليمًا لأن الأموال التي كنا نحصل عليها قليلة للغاية".

وأوضح أنه في كل عام كان يعود للزمالك لاستكمال مشوار الدوري لأنه كان ينهي البطولات هناك مبكراً وظل الأمر لمدة عامين حتى أنه في الثالث لم يلقى قبولاً داخل الأبيض مما دفعه للانتقال الى الإسماعيلي بعد مشاركة والده القرار رغم اعتراض أقاربه على القرار خاصة أن الدراويش وقتها في موسم 81 كان مهددًا بالهبوط.

وقال: "عندما انتقلت للإسماعيلي في عام 1982 حصلنا وقتها على رابع الدوري وبعدها ثالث في الدوري بعد معاناة الفريق من الهبوط في موسم 1981".

وتحدث عن أنه أعلن الاعتزال الكروي في سن مبكر لأنه كان قرار فردي بعدها بدأ العمل في مجال التدريب مباشرة بعدما قضى لاعبا في الدراويش 3 مواسم كاملة.