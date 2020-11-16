شكرا لقرائتكم حارس العربي القطري ينتظم في مران الإسماعيلي رغم عدم إعلان الصفقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم لؤي عاشور حارس مرمي العربي القطري في تدريبات فريق الاسماعيلي رغم عدم إعلان القلعة الصفراء عن التعاقد مع انضمام الحارس للدراويش انتظارا لإتمام صفقة التعاقد مع حارس مرمي أخر ..في وقت سابق كشف "الخليج 365" أن النادى الإسماعيلى قرر تأجيل الإعلان الرسمى عن التعاقد مع لؤى عاشور لمدة خمسة مواسم، لحين إتمام التعاقد مع حارس مرمى مُميّز بالدوري المصرى، وقال مصدر بالإسماعيلى لـ"اليوم السابع": "تعاقدنا بالفعل مع لؤي عاشور وهو حارس مميز ولكنه لن يكون الحارس الوحيد الذى سيتم التعاقد معه بالميركاتو الصيفى، ورأت إدارة النادى تأجيل الإعلان عن الصفقة حتى لا تقابل بوابل من الهجوم الجماهيرى فى ظل عدم ذاع صيت حارس العربى القطرى".

وتابع المصدر: "إدارة الإسماعيلى بصدد التعاقد مع حارس مرمى كبير يكون لؤي عاشور ومحمد مجدى ومحمد فوزى بدلاء له يكتسبون الخبرة اللازمة لحين الحاجة لهم، نظراً لقناعة الإدارة أن لؤى عاشور لا يستطيع أن يكون الحارس الأساسى للدراويش بالموسم الجديد لذا تم تفضيل تأجيل الاعلان عن الصفقة لحين ضم حارس مميز ووقتها ستتقبل الجماهير فكرة ضم حارس ثانى نواة للمستقبل".