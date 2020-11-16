شكرا لقرائتكم قناة الأهلى: عدلى القيعى سيجرى مسحة بعد ثلاثة أيام وحالته مستقرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف إبراهيم المنيسي مقدم برنامج "ملك وكتابة" على قناة الأهلى أخر تطورات الحالية الصحية للمهندس عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالقلعة الحمراء بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الماضية.

قال المنيسى إن حالة المهندس عدلى القيعى مستقرة مؤكدا أنه بدأ مرحلة التعافى وسيجري مسحة طبية خلال يومين أو ثلاثة أيام على أقصى تقدير لافتا إلى أن القيعى يطبق العزل والاجراءت الاحترازية بأحد المستشفيات.

وأكد المنيسي أن عدلى القيعى أبلغه بأرسال تحياته للجميع وشكرهم على حرصهم الدائم على الاطمئنان على سلامته معتذرا على عدم إستطاعته على الرد على المكالمات الهاتفية نظرا لحاجته للراحة في مرحلة العزل.

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وجه مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي رسالة طمأنينة لجماهير الأهلي بصفة خاصة والكرة المصرية على وجه العموم بشأن حالته الصحية بعد إصابته مؤخراً بفيروس "كورونا" ، مؤكداً أن حالته مُستقرة حالياً حيث يرقد في إحدى المستشفيات للتعافي من هذا الفيروس.وأكد القيعي أنه لم يتمكّن من الرد على آلاف المكالمات التى وصلته للإطمئنان عليه بعد إعلان إصابته بـ"كورونا" خلال الساعات الماضية ، مُقدماً الشكر للجميع الذين حرصوا على التواصل معه منذ إصابته عبر مواقع التواصل الإجتماعي أو المكالمات الهاتفية أو عبر المقربون منه للإطمئان عليه ودعمه في "محنة" كورونا، وشدد المهندس عدلي القيعي إنه يمتن كثيراً لكل من حاول الإطمئنان عليه وعرف حجم حب الجماهير له من مختلف إنتماءات الجماهير المصرية .