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محسن صلاح يترأس بعثة المقاولون فى جيبوتى لمواجهة سولار بالكونفدرالية

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جدة - عمرو شويل كشف المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، فى تصريحات خاصة، أن المهندس محسن صلاح رئيس النادى سيتولى رئاسة بعثة المقاولون فى جيبوتى، خلال المشاركة الأولى لذئاب الجبل فى دور الـ 64 بكأس الكونفدرالية الأفريقية والتى من المقرر إقامتها يوم 29 نوفمبر الجارى، حيث يلتقى المقاولون بنظيره أرتا سولار.

 

وأجرى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" قرعة الدور التمهيدي للنسخة المقبلة لبطولتي دوري أبطال أفريقيا، والكونفدرالية الأفريقية في مقر الاتحاد في القاهرة، بدون حضور أى ممثل للأندية أو وسائل الإعلام وسط إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس ، حيث أقيمت القرعة لأول مرة عن طريق الفيديو بحضور كل أعضاء اللجنة المنظمة لبطولات الأندية، وبشكل مغلق دون حضور أي ممثل للأندية، حيث تنطلق المرحلة التمهيدية من دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية بالدور التمهيدي الأول في نوفمبر الجاري.

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ويلعب بيراميدز في دور الـ32 وصيف النسخة الماضية من البطولة ضد الفائز من الاتحاد الليبي وهورسيد الصومالي، على أن تقام مباراة الإياب لبيراميدز في القاهرة.

 

أما المقاولون العرب سيكون الفريق المصري الوحيد الذي يبدأ البطولة الأفريقية من الدور التمهيدي، وسيواجه سولار بطل جيبوتي خارج أرضه أولا، قبل أن تقام مباراة العودة في مصر، وفي حالة نجاح المقاولون في تخطي الدور التمهيدي، فأنه سينتظره مواجهة نارية أمام النجم الساحلي التونسي، على أن تقام مباراة الإياب لدور الـ32 في تونس بملعب النجم الساحلي.

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