شكرا لقرائتكم إسلام حسن لاعب يد الأهلى يتعافى من فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعافى إسلام حسن لاعب فريق كرة اليد بالنادى الأهلى ومنتخب مصر من فيروس كورونا بعد ظهور سلبية العينة للتأكد من تعافيه من الفيروس المستجد، بعد عزله طوال الأيام الماضية بعد ثبوت إيجابية العينة خلال تواجده فى معسكر المنتخب، ويستعد إسلام حسن للمشاركة مع فريقه فى نهائيات الدورى بعدما تم ترحيل آخر جولتين من استكمال الموسم الماضى إلى يومى 28، 29 نوفمبر الجارى بدلا من 12، 13 من نفس الشهر.

وتشهد جولة 28 نوفمبر بدورى المحترفين لاستكمال موسم 2019/2020 لقاءات مهمة بين كل من: الأهلى مع طلائع الجيش والزمالك مع سبورتنج والأولمبى مع هليوبوليس وسموحة مع البنك الأهلى، بينما تشهد الجولة الختامية لقاءات بين طلائع الجيش مع الأولمبى وسبورتنج مع سموحة وهليوبوليس مع البنك الأهلى والأهلى مع الزمالك.

وأخطر مسئولو اتحاد اليد، برئاسة هشام نصر، الأندية بالتعميم على اللاعبين بعدم استخدام غرف خلع الملابس أثناء استئناف المنافسات والالتزام بالحضور إلى المباريات بملابس اللعب بشكل مباشر كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.