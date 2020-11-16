شكرا لقرائتكم وادي دجلة يدخل معسكر مغلق فى العين السخنة 7 أيام استعدادًا للموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفنى لفريق وادى دجلة بقيادة اليونانى بابافاسيليو المدير الفنى، على إقامة معسكر إعداد مغلق فى منتجع دجلة بالعين السخنة، فى إطار خطة الإعداد للموسم الكروى الجديد، الذى سينطلق فى الأسبوع الأول من الشهر المقبل.

ويحرص الجهاز الفنى الدجلاوى على إقامة فترة إعداد جيدة للفريق من أجل تفادى البدايات السيئة التى وقع فيها دجلة بالموسم المنقضى وأدت لصراعه الهبوط حتى نهاية الدورى ، وقرر بابافاسيليو أن ينطلق معسكر إعداد وادى دجلة فى العين السخنة يوم الجمعة المقبل 20 نوفمبر الجارى، على أن يستمر لمدة 7 أيام، ويتخلله مواجهتين وديتين.