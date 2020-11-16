شكرا لقرائتكم علاء نبيل: تصريحات النقاط أهم من الأداء أصبحت مستهلكة وصلاح هو المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد علاء نبيل مدرب المقاولون السابق، أن منتخب مصر لا يؤدى بالشكل المطلوب منذ فترة كبيرة وليس هذه الفترة الحالية، وغياب المعسكرات أثر على انسجام المنتخب أمام توجو.

وقال علاء نبيل في تصريحات لقناة الأهلى: بقالنا فترة كبيرة والمنتخب لا يؤدى بالشكل المطلوب من كوبر لأجيرى لحسام البدرى، والتصريحات بأن تحقيق النقاط أهم من الأداء أصبحت مستهلكة وقديمة وليه ميبقاش فيه أداء ونتيجة".

وأضاف علاء نبيل: غياب المعسكرات الطويلة أدى إلى عدم الانسجام بين اللاعبين، والناس كانت بتزعل من كلمة منتخب محمد صلاح، ولكن اتضح للكل الآن أن محمد صلاح فارق كتير مع المنتخب وفى أداء اللاعبين وبيرفع معنويات كل اللى حواليه".

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وتابع علائ نبيل: "محمد الننى تطور كثيرا في الفترة الأخيرة وهى أجمل فتراته في مسيرته وأصبح له رؤية كبيرة ومتمركز في وسط الملعب وتحسنت تمريراته وأصبحت مؤثرة وأداءه اتسم بالنضج".

وعن اختيارات البدرى، قال: "اختيارات حسام البدرى كويسة جدا وكان ممكن يكون معاهم محمد فاروق لاعب بيراميدز ولكن بشكل كبير الاختيارات معقولة وطبيعية".