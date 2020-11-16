شكرا لقرائتكم "الابتسامة" شعار حسام البدري وطارق حامد في "توجو" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطنى "مبتسما" مع طارق نجم الزمالك في توجو استعدادًا لمواجهة منتخب الأخير غد الثلاثاء في لومي عاصمة توجو بالجولة الرابعة لتصفيات أمم أفريقيا 2020 وفاز المنتخب على توجو في الجولة الثالثة بهدف دون رد سجله محمود الونش أمس بإستاد القاهرة.

ويخوض منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى فى السادسة مساء اليوم الاثنين مرانه الوحيد على ملعب "كيغيه" الذى يستضيف مباراة الفراعنة أمام توجو غدا الثلاثاء، وكان حسام البدرى منح اللاعبين راحة أمس الأحد من التدريبات بعد وصول بعثة الفراعنة في ساعة متأخرة بعد رحلة طيران استمرت 6 ساعات.

Advertisements

من ناحية أخرى، عقد حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، جلسة مع طارق حامد لاعب الفراعنة لاحتواء غضبه بعد نهاية اللقاء أمام توجو فى الجولة الثالثة لتصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية. وتحدث البدرى مع طارق حامد وأكد له أنه لا يليق بلاعب كبير مثله أن ينفعل بهذه الطريقة بعد اللقاء، موضحا أنه دفع بالثنائى محمد الننى وعمرو السولية فى البقاء بصفة أساسية لرغبته فى الهجوم والضغط وتحقيق الفوز لتصحيح أوضاع منتخب مصر فى المجموعة.

وفى المقابل، رد طارق حامد بأن عصبيته نتيجة غيرته على قميص منتخب مصر ورغبة منه فى المشاركة بصفة دائمة مع الفراعنة لكنه لا يوجد لديه أزمة مع الجهاز الفنى.



