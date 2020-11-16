شكرا لقرائتكم أحمد سامى يقرر تأجيل معسكر سموحة المغلق لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر أحمد سامى المدير الفنى لسموحة، تأجيل دخول الفريق فى معسكر مغلق مؤكداً أنه يحتاج لإقامة تدريبات مكثفة فى الوقت الحالى للتعرف على قدرات اللاعبين ثم تأجيل الدخول فى معسكر مغلق للموسم الجديد لوقت لاحق،ويخوض الفريق تدريباته اليومية على فترتين لرفع معدل اللياقة البدنية لدى اللاعبين ، فيما قرر الجهاز الفنى لسموحة فسخ التعاقد مع أحمد ربيع الشيخ حارس مرمى الفريق بالتراضى بعد التعاقد مع محمد أشرف حارس مرمى المقاولون العرب بعدما لفت الأنظار إليه خلال فترة إعارته لطنطا خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية

ويمتلك سموحه حاليا أربع حراس وهم الهانى سليمان وعمر صلاح وحسين تيمور ومحمد أشرف واقترب الحارس الثانى من الرحيل لرغبته بشكل أساسى مع إحدى الفرق أملا فى الإنضمام لصفوف المنتخب الأوليمبى المشارك فى أولمبياد طوكيو 2021

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على صعيد أخر كشف المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، عن تراجع الفريق السكندرى عن حقيقة اهتمام النادى السكندرى بضم أليو بادجى، مهاجم النادى الأهلى، خلال الميركاتو الجارى، وقال عامر عبر حسابه الشخصى على تويتر، "سموحة لم يطلب بادچى مهاجم الأهلى السنغالى، خاصة بعد دخول الاتحاد للتعاقد معة حفاظا على العلاقات الأخوية مع الاتحاد السكندرى".

وأضاف عامر، "لازم اللجنة الخماسية تضع سقف لشراء اللاعبين ولعقودهم لأن بعض الأندية أصبحت تشترى لاعبين بأسعار فلكية، بالرغم من كون هؤلاء اللاعبين ليسوا من نجوم الصف الأول أو لاعبى المنتخب الوطني، سموحة اشترى سبع لاعبين منهم ٣ دوليين سودانى ومغربى وتونسى والأربعة الأخرين نجوم".