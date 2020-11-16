شكرا لقرائتكم خبر عن الذيد ينظم فعالية «نعم للرياضة لا للسكري» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم نادي الذيد مبادرة «نعم للرياضة لا للسكري»؛ حيث قام بتنظيم يوم مفتوح رياضي لممارسة المشي؛ لتعزيز أهدافه في خلق توعوية عامة بأهمية الرياضة، ودورها في المحافظة على الصحة العامة.

جاءت المباردة تزامناً مع اليوم العالمي للسكري، وشارك فيه عدد من منتسبي النادي، وتلاقت مع أهدافه في التوعية بممارسة الرياضة كغاية وهدف من أهداف استراتيجية النادي.

وجرى تنظيم فعالية المشي من خلال فقرة للمشي الجبلي كرياضية ترفيهية لتسلق الجبال في منطقة شوكة تقدمهم المدير التنفيذي للنادي الدكتور حمود خلف العنزي المدير التنفيذي للنادي إلى جانب عدد من الرياضيين وكوادر النادي.

وشملت المبادرة قضاء استراحة وتناول عشاء صحي، وتخللها قيام المشاركين بحمل لافتات حملت شعارات نعم للرياضة لا للسكري مع تقديم معلومات عن أهمية الرياضة في تحدي السكري.

وتقدم المشاركون بالشكر لجميع من ساهم في إنجاح هذه الفعالية وخليفة محمد بن نومة الذي بادر في استضافة الفعالية وتنظيمها مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا.

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