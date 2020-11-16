دبا الحصن يختتم مبادرة «سقيا الماء» لممارسي الرياضة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم نادي دبا الحصن مبادرة «سقيا المـاء» لممارسي الرياضة التـي استمرت لمدة شهرين ابتداء من شهر سبتمبر 2020 بعد نجاحها بشكل لافت.

وهدفت المبادرة إلى توفير المياه لكافة الرياضيين في الأماكن العامة من منطلق تشجيع المجتمع على ممارسة الرياضة بصورة دائمة في إطار حرص النادي على نشر الرياضة كثقافة مجتمعية لتكون أسلوب حياة.

كما هدفت إلى تفعيل الدور المجتمعي للنادي من حيث التشجيع على ممارسة أفراد المجتمع رياضة المشي والجري على كورنيش مدينة دبا الحصن من المواطنين والمقيمين صغار وشباب وكبار من الجنسين وجعل مدينة دبا الحصن مدينة رياضية صحية لما لرياضة المشي والجري من فوائد صحية بدنية ونفسية وإعطاء طاقة إيجابية للشخص الذي يمارسها.

كما هدفت المبادرة في المساهمة في الأعمال الخيرية وتشجيع المؤسسات والأفراد على العمل الخيري من خلال توزيع المياه بصورة يومية في الفترتين الصباحية والمسائية على ممارسي الرياضة.

وحققت المبادرة أهدافها في استفادة عدد كبير من الجمهور خلال مزاولتهم الرياضة وسط قبول ورضا من قبل الجمهور.

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