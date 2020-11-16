شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي كأس مصر 5 ديسمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إقامة نهائي كأس مصر يوم 5 ديسمبر المقبل، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في تمام الثامنة مساء، وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، موعد مواجهتيّ نصف نهائي بطولة كأس مصر بشكل رسمي، وقررت اللجنة إقامة لقاء طلائع الجيش مع الفائز من الزمالك وإف سي مصر يوم 1 ديسمبر في الخامسة مساء على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فيما يواجه الاتحاد السكندري الفائز من الأهلي وأبو قير للأسمدة في نفس اليوم الساعة الثامنة مساء على ملعب استاد الجيش في السويس.

وكان اتحاد الكرة قرر إقامة مباراة الأهلي مع أبو قير والزمالك مع إف سي مصر يوم 21 نوفمبر، على أن تقام مباراة الأحمر في برج العرب والأبيض في السويس.

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