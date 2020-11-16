اختتام بطولة غولف للسيدات في السعودية في ظل ترحيب وانتقادات

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام





فازت الدنماركية إميلي بيدرسن بأول بطولة لرياضة الغولف للسيدات في السعودية، في حدث فريد من نوعه في المملكة الساعية لإبراز صورة إيجابية في مجال حقوق المرأة تتناسب مع حملة الانفتاح الاجتماعي التي تشهدها.

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