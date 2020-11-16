إحصائية مغلوطة.. بلماضي لن يتمكن من كسر رقم مصر القياسي قبل عام 2025

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

خرج جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري، بتصريح قبل عدة أيام يؤكد خلاله أن لاعبيه يرغبون بشدة في تحطيم الرقم القياسي الذي يحمله المنتخب المصري برصيد 24 مباراة متتالية بدون هزيمة.

وقال بلماضي في تصريحات لبرنامج "فوتبول شو" عبر قناة "بي ان سبورت" الفرنسية نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية يوم الثلاثاء الماضي:" لدى اللاعبين رغبة كبير في تحطيم الرقم القياسي الذي يحمله المصريون. أمور صغيرة مثل هذه لها أهمية كبيرة". (طالع التفاصيل)

وعرض برنامج "فوتبول شو" عبر قناة "بي ان سبورت"، قائمة تضم المنتخبات التي لها أطول سلسلة مباريات بدون هزيمة، وضمت منتخبي البرازيل وإسبانيا بـ35 مباراة متتالية بدون هزيمة، ومنتخب مصر بـ24 مباراة متتالية بدون هزيمة ويليه المنتخب الجزائري بـ20 مباراة متتالية بدون هزيمة -مع الإشارة أن هذه المقابلة كانت قبل مباراة الجزائر وزيمبابوي في الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2022- يوم الخميس الماضي.

ولم يوضح البرنامج، السلسلة المسجلة بإسم منتخبي البرازيل وإسبانيا أصحاب الـ35 مباراة متتالية بدون هزيمة، إذا كانت في بطولة محددة أو في جميع المباريات الدولية، وبعد البحث والتدقيق من جانب الخليج 365 تبين أن سلسلة الـ35 مباراة سُجلت في جميع المباريات التي خاضها المنتخبين في المسابقات المختلفة والمباريات الدولية الودية.

وسجل المنتخب البرازيلي 35 مباراة متتالية بدون هزيمة في الفترة ما بين 1993 إلى 1996، أما المنتخب الإسباني فتعود سلسلة الـ35 مباراة بدون هزيمة في الفترة ما بين 2007 إلى 2009.

وخاض محاربو الصحراء مباراتين أمام منتخب زيمبابوي يومي 12 و16 نوفمبر الجاري بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2022، وكان فاز بالمباراة الأولى بنتيجة 3-1، وتعادل في المباراة الثانية بنتيجة 2-2، ليصل إلى 22 مباراة متتالية بدون هزيمة، حيث ترجع أخر هزيمة للمنتخب الجزائري إلى 18 أكتوبر 2018 عندما سقط أمام مضيفه منتخب بنين بهدف نظيف، في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2019.

ولكن سلسلة اللاهزيمة للمنتخب الجزائري تتضمن 22 مباراة متتالية في جميع المسابقات سواء كانت مباريات ودية أو في نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا أو التصفيات المؤهلة لها.

أما سلسلة المباريات بدون هزيمة التي حققها المنتخب المصري والتي تصل إلى 24 مباراة، كانت في نهائيات كأس الأمم الأفريقية وليس في جميع المباريات الدولية التي خاضها الفراعنة.

وتوقف رصيد منتخب مصر بـ24 مباراة متتالية بدون هزيمة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد الخسارة من منتخب الكاميرون في نهائي كأس الأمم الأفريقية عام 2017، حيث تعود أخر خسارة للمنتخب المصري في بطولة "كان" إلى عام 2004 أمام الجزائر في دور المجموعات ببطولة الأمم الإفريقية 2004.

ولكي يتمكن جمال بلماضي المدير الفني للجزائر من تحطيم الرقم القياسي لمصر، فعليه الانتظار حتى كأس الأمم الأفريقية 2025، إذا استمر في القيادة الفنية لمنتخب محاربي الصحراء، بشرط أن يتمكن من الفوز ببطولتي كأس أمم أفريقيا 2022 و2023 ليجمع 14 مباراة خلالهما، وألا يتعرض للخسارة في مباريات البطولتين، بالإضافة للفوز أو التعادل في أول مباراتين من بطولة 2025.

ويمتلك المنتخب الجزائري 8 مباريات بدون تلقي أي هزيمة في نهائيات كأس أمم أفريقيا منذ التعادل مع السنغال بنتيجة 2-2 في بطولة أمم أفريقيا 2017 وحصد لقب بطولة أمم أفريقيا في النسخة الماضية 2019 بدون تلقي أي هزيمة، حيث تعود أخر هزيمة للجزائر في كأس الأمم إلى عام 2017 أمام تونس بنتيجة 2-1 في دور المجموعات، وبذلك سيحتاج محاربي الصحراء إلى 16 مباراة لمعادلة الرقم القياسي المسجل بإسم الفراعنة، وهو ما سيجعل بلماضي ينتظر حتى بطولة أمم أفريقيا 2025.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل كأس أمم أفريقيا الذي كان من المقرر إقامتها في يناير 2021 إلى يناير 2022 نظرًا لصعوبة استكمال مباريات التصفيات بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبناءً على قرار تأجيل بطولة أمم أفريقيا 2021 إلى عام 2022، قد يُفكر الكاف في تأجيل بطولتي 2023 و2025 لتقام في عامي 2024 و2026 بسبب ضيق الوقت في الأجندة الدولية.

جدير بالذكر أن المنتخب الجزائري تأهل إلى كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامته في الكاميرون مطلع عام 2022، بعد التعادل أمام زيمبابوي، ليكون ثاني المتأهلين للبطولة بعد منتخب السنغال.