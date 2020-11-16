تريزيجيه يعود إلى أستون فيلا عبر طائرة خاصة بعد مواجهة توجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

خصص نادي استون فيلا الإنجليزي طائرة خاصة للنجم محمود حسن تريزيجيه ستقوم بنقله من لومي عاصمة توجو الي انجلترا مباشرة ،للحاق بمباريات فريقه في الدوري الإنجليزي.

من المقرر أن يستقل تريزيجيه الطائرة الخاصة متجهًا إلى إنجلترا، عقب مشاركته مع منتخب مصر في مباراة الغد أمام توجو في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٢ التي تقام بالكاميرون.

وخاض تريزيجيه في مباراة منتخب مصر أمام توجو التي أقيمت مساء السبت وانتهت بفوز المنتخب الوطني بهدف دون رد سجله محمود الونش.

ويحل المنتخب الوطني ضيفا على توجو غدا الثلاثاء في لومي عاصمة توجو بالجولة الرابعة لتصفيات أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.