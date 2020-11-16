بعد السنغال.. الجزائر ثاني المتأهلين لكأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

تأهل المنتخب الجزائري إلى كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامته في الكاميرون مطلع عام 2020، بعد التعادل أمام زيمبابوي ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الثامنة بتصفيات كان.

وحصد المنتخب الجزائري النقطة العاشرة بالمجموعة بعد التعادل بهدفين لمثلهما أمام زيمبابوي، ليحجز المقعد الثاني في كأس الأمم الأفريقية بعد السنغال الذي تأهل مساء الأحد.

وابتعد الخُضر بصدارة المجموعة عند 10 نقاط، فيما رفع منتخب زيمبابوي رصيده عند 5 نقاط، ثم زامبيا 3 نقاط، وبتسوانا في ذيل المجموعة بنقطة وحيدة.

ويلتقي مساء اليوم الإثنين، منتخبي زامبيا وبتسوانا ضمن الجولة ذاتها.

ولن يصل أكثر من منتخب لـ10 نقاط، ليحجز المنتخب الجزائري مقعده قبل الجولتين الآخيرتين أمام زامبيا، وبتسوانا.

تقدم للمنتخب الجزائري أندي ديلور في الدقيقة 34 ، قبل أن يضيف رياض محرز هدفا رائعا في الدقيقة 38، قبل أن يضيق الفارق كنوليدج موسونا في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني، سجل برنس دوبي هدف التعادل لزيمبابوي، لتنتهي المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق.