اتحاد الكرة: إقامة وديتي المنتخب الاولمبي مع البرازيل وكوريا "دون مقابل"

أكد مصدر مسؤول باتحاد الكرة، أن الجبلاية لم تتحمل أي أعباء مالية نظير إقامة وديتي المنتخب الاولمبي مع كوريا والبرازيل خلال الشهر الجاري.
قال المصدر، إن اتحاد الكرة اتفق مع المنتخبينعلى تحمل تذاكر سفر منتخب مصر، وتذاكر سفر وإقامة منتخب البرازيل، لكنه لم يسدد اي مبالغ لاي منتخب نظير اللعب مع المنتخب الأولمبي.
ولفت إلى أن الشركة المنظمة للدورة الودية هي المسؤولة عن دفع اي مبالغ للمنتخبين نظير المشاركة في الدورة.
كان المنتخب الاولمبي قد واجه كوريا يوم الخميس الماضي وديا وانتهى اللقاء بالتعادل بدون اهداف، وسيلتقي منتخب البرازيل غداً ودياً في ستاد القاهرة الدولي.
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