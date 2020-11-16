الإسماعيلي يواجه سيراميكا كليوباترا ودياً

انهى الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى اجراءات الاتفاق مع نظيره بنادى سيراميكا على إقامة مواجهة ودية بين الفريقين يوم السبت المقبل. السبت المقبل. وتأتي هذه المباراة فى إطار تحضيرات الفريق لاستكمال منافسات كأس العرب للأندية الأبطال ، حال استئنافها بجانب مسابقة الدورى المحلى فى نسختها الجديدة. الأبطال ، حال استئنافها بجانب مسابقة الدورى المحلى فى نسختها الجديدة. وكان الفريق قد خاض وديتين أمام السكة الحديد وأبوشحاتة حيث تعادل مع الأول وفاز على الثانى.

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