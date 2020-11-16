سفير مصر في توجو يحضر مران المنتخب

حرص حسام حسين سفير مصر في توجو على حضور مران الفراعنة الذي انطلق منذ قليل في ملعب لومي عاصمة توجو، لمؤازرة ودعم لاعبي الفريق القومي.

وصل منتخب مصر إلى ملعب لومي في توجو لبدء التدريب استعدادا لمواجهة الاخير غداً بالجولة الرابعة لتصفيات أمم أفريقيا.

وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وكان المنتخب الوطني فاز بهدف دون رد على توجو بالجولة الثالثة، سجله محمود حمدي الونش.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري استبعد عمرو السولية لحصوله على الإنذار الثاني، ومحمد هاني لإصابته بجذع في الرباط الداخلي للركبة.

في سياق اخر، خصص نادي استون فيلا الانجليزي طائرة خاصة للنجم المصري محمود

حسن تريزيجيه ستقوم بنقله من لومي عاصمة توجو الي انجلترا مباشرة ،للحاق بمباريات فريقه في الدوري الانجليزي وذلك عقب مشاركة اللاعب مع منتخب مصر في مباراة الغد امام توجو. وشارك تريزيجيه في مباراة منتخب مصر امام توجو التي أقيمت مساء السبت وانتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد ،وتغاضي الحكم وقتها عن احتساب ضربتي جزاء لصالح محمود تريزيجيه امام منتخب توجو.

وأرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم يؤكد خلاله على تقديره لما يقوم به الاتحاد القاري من مجهودات للارتقاء بالكرة

والمسابقات الأفريقية ، كما أشار الاتحاد المصري في خطابه إلى تخوفه من أن تؤثر بعض المواقف التحكيمية بشكل سلبي في بعض المباريات على الجهد الذي يبذله الكاف لصالح المنظومة ، مشيرا إلى أن غياب العدالة التحكيمية في مباراة المنتخب الوطني أمس أمام توجو ضمن تصفيات المجموعة الثالثة للأمم الأفريقية.

وأشار الاتحاد المصري في خطابه إلى أن ذلك ريما يكون مرجعه عدم الأخذ بتقنية VAR في هذه المرحلة من المنافسات، وهو ما يشعر معه بقلق من مصير المباريات التي تقام للمنتخب الوطني خارج أرضه، في ظل تعرضه لعدم توفيق تحكيمي في المباريات التي تقام على أرضه. وكان الاتحاد المصري قد استند إلى شريط المباراة الذي تؤكد لقطاته أحقية المنتخب في ضربتي جزاء خلال لقاء الأمس أمام توجو ضربتي جزاء في الدقيقتين ٥٦ و ٩٠ من عمر المباراة.