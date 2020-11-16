اسماعيلي 2003 يتعادل مع المصري ودياً

تعادل فريق الإسماعيلى مواليد 2003 مع المصرى بهدف لمثله ، فى المباراة الودية التى جمعت بينهما عصر اليوم على ملعب الأخير ببورسعيد. أحرز هدف شباب الدراويش الوافد الجديد عبدالله حسنى. الأخير ببورسعيد. أحرز هدف شباب الدراويش الوافد الجديد عبدالله حسنى. ويقود الفريق جهاز فنى يشمل كل من: حمام ابراهيم مشرف عام على الفريق، محمد حسيب مديرا فنيا، على جمعة مدرب، محمد جوهر مدرب حراس، مصطفى محمد علاج طبيعى، محمد نجيب إدارى الفريق. كل من: حمام ابراهيم مشرف عام على الفريق، محمد حسيب مديرا فنيا، على جمعة مدرب، محمد جوهر مدرب حراس، مصطفى محمد علاج طبيعى، محمد نجيب إدارى الفريق.

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