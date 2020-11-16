مباراة مصر ومنتخب البرازيل الودية مهددة بالالغاء

فجر الإعلامي عمر ربيع ياسين مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيده أن ودية المنتخب الأولمبي والبرازيل والمقرر لها غداً الأفق الثلاثاء مهددة بالالغاء. مهددة بالالغاء. وأوضح عمر ربيع ياسين أن منتخب البرازيل الأولمبي يرفض لعب مباراة منتخب مصر المقرر لها غدا بسبب عدم حصولهم علي باقي مستحقاتهم المالية. المقرر لها غدا بسبب عدم حصولهم علي باقي مستحقاتهم المالية. وتابع: "البرازيل ترفض اللعب قبل حصوله على مستحقاته المالية من الشركة المنظمة للبطولة و قيمتها ١٠٠ الف دولار".

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