الاهلي يوافق علي إعارة نجمه الصاعد الي البنك الأهلي

وافق النادي الأهلي على إعارة لاعبه شادي رضوان جناح الفريق الصاعد إلى نادي البنك الأهلي لمدة موسم. ووقع شادي رضوان عقود انتقاله للبنك الأهلي على سبيل الإعارة. وكان البنك الأهلي قد استعار محمد فخري صانع ألعاب الفريق الأحمر الصاعد أيضاً خلال فترة الانتقالات. ألعاب الفريق الأحمر الصاعد أيضاً خلال فترة الانتقالات. ويقود محمد يوسف المدير الفني السابق للأهلي فريق البنك الأهلي في أول مواسمه بالدوري.

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