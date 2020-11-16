ننشر جدول مباريات المجموعة الثانية في دوري القسم الثاني

تنشر الوفد جدول مباريات المجموعة الثانية في دوري الدرجة الثانية المقرر انطلاقه يوم 25 نوفمبر الجاري.

حددت لجنة مسابقات القسم الثاني باتحاد الكرة برئاسة خالد كامل، موعد نهاية دوري الدرجة الثانية للموسم الجديد.

وقررت اللجنة إنهاء المسابقة يوم 5 يوليو المقبل، بعدما تحدد يوم 25 نوفمبر الجاري موعدا لانطلاق البطولة.

واتفقت اللجنة على توقف المسابقة بالكامل خلال شهر رمضان الكريم نظرا

لأن مباريات القسم الثاني تقام في فترة النهار ومن الصعب إقامتها في هذا التوقيت أثناء الصيام في رمضان.

علي جانب اخر، اعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، مواعيد وملاعب المباريات المتبقية من بطولة كأس مصر للموسم الجاري.. على النحو التالي:

دور ال8 يوم السبت 21/11/2020.. الأهلي يواجه أبوقير

للأسمدة بملعب ستاد الجيش ببرج العرب، في الخامسة مساءا، والزمالك مع أف سي مصر بملعب ستاد السويس الجديد في الثامنة مساءا.

الدور قبل النهائي يوم الثلاثاء 1/12/2020.. الفائز من مباراة الزمالك وأف سي مصر يواجه طلائع الجيش بملعب ستاد الجيش ببرج العرب في الخامسة مساءا، ويلتقي الفائز من مباراة الأهلي مع أبوقير للأسمدة مع الاتحاد السكندري بملعب ستاد السويس الجديد في الثامنة مساءا. المباراة النهائية تقام يوم السبت 5/12/2020 بملعب ستاد القاهرة الدولي في الثامنة مساء.