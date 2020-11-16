الإسماعيلي 2005 يفوز على الكهرباء

فاز فريق الإسماعيلى مواليد 2005 بخماسيه نظيفة دون رد على نادى الكهرباء فى المباراة الودية التي أقيمت عصر اليوم على ملعب الأخير ، استعدادا لدورى المنطقة. على ملعب الأخير ، استعدادا لدورى المنطقة. وجاءت الأهداف عن طريق حسن صابر هدفين عمرو رضا هدفين ويوسف حسين هدف. عمرو رضا هدفين ويوسف حسين هدف. ويضم الجهاز الفنى .. محمد عبدالمجيد مديرا فنيا علي وهبه مدرب محمد فوكس مدرب احمال احمد فاروق مدرب حراس اخصائي اصابات محمد بدوي محمد ابراهيم إدارى الفريق

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