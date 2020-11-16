رغم الطريقة التي خرج بها.. سواريز لا يحمل أي ضغينة تجاه برشلونة

أوضح نجم أتلتيكو مدريد لويس سواريز على أنه ليس لديه أي ضغينة تجاه ناديه السابق برشلونة بعد خروجه المثير للجدل الصيف الماضي.

وانتهى وقت سواريز في الكامب نو بعد أن اخبره المدير الفني الجديد للفريق “رونالد كومان” بأنه لن يكون جزءًا من خططه في موسم 2020/21.

وانضم نجم ليفربول السابق لاحقًا إلى أتلتيكو مدريد في صفقة بقيمة 5 ملايين يورو، حيث يتمتع اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا ببداية قوية في واندا متروبوليتانو.

وقال سواريز حول مغادرة برشلونة في مقابلة مع الماركا: “لم يكن الأمر مجرد موقف غاضب ومندفع. لقد كنت حزينًا ومتألمًا بكيفية انتهاء الأمور في برشلونة”.

وأضاف: “لقد قلت ذلك بالفعل، لقد أغلقوا الباب في وجهي وكان لدي خمسة أبواب لأندية عملاقة مفتوحة أمامي، والذين يقدرون عملي واحترافيتي وحياتي المهنية”.

‏ وأكمل: ” كانت هُناك خطة تكتيكية تسعى إلى إجراء تغييرات وكان علي قبول الأمر لأنهم ليسوا بحاجتي. ويمكن للجميع استخلاص استنتاجاتهم الخاصّة”.

وختم بالقول: “أشعر بالفخر لما حققته في برشلونة. لقد وجدت السعادة وأنا أستمتع بهذه اللحظة الآن”.

وأعاد سواريز اكتشاف حسه التهديفي بعد انضمامه إلى فريق المدرب دييجو سيميوني، بتسجيله خمسة أهداف من مشاركات في الدوري الإسباني حتى الآن في 2020/21.

ومن المرجح أن يقوم سيميوني بإراحته في بعض المباريات خلال سلسلة من المباريات المحمومة قبل نهاية عام 2020، لكن من المؤكد أنه سيشارك ضد برشلونة في مواجهة الروخي بلانكوس يوم 21 نوفمبر الجاري.

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