الميركاتو الشتوي| برشلونة يبحث عن مدافع منخفض التكلفة، وموستافي في الواجهة

يعرف ان برشلونة بحاجة إلى تعزيز صفوفه، خاصة على مستوى خط الدفاع حيث ينقصه لاعب رابع يمكنه منافسة جيرارد بيكيه وكليمنت لينجليه ورونالد أراوخو في ظل وضعية الفرنسي صامويل أومتيتي المعقدة.

وإذا لم يتمكن مدافع مانشستر سيتي “إيريك جارسيا” من الحضور للكامب نو، فإن مجلس الإدارة يبحث عن خيارات منخفضة التكلفة للمساعدة في ملء هذا المركز في الميركاتو الشتوي القادم.

وكشفت صحفية “ذا صن” البريطانية، ان فريق برشلونة يرغب في استقدام المدافع الدولي الألماني “شكودران موستافي” حيث يعد المفضل لدى الفريق الكتالوني في الآونة الأخيرة خاصة ان فريقه آرسنال لن يمانع في مغادرته.

ووفقاً لصحيفة “سبورت” الكتالونية فإن مسؤولي برشلونة قد يذهبون إلى خيار الألماني الآخر مدافع تشيلسي “أنطونيو روديجر” الذي يرغب في الخروج من البلوز بنظام الاعارة.

وذكرت الصحيفة، ان مدافع ليفربول “جويل ماتيب” كان من ضمن خيارات برشلونة لتعزيز الدفاع ولكن مع إصابة فيرجيل فان ديك وجو جوميز أصبح خروج الكاميروني من الآنفيلد صعب.

وتشمل الأسماء الأخرى مدافع روما الإيطالي “فيدريكو فازيو”، ومدافع فيورنتينا الإيطالي “جيرمان بيزيلا” الذي تبلغ تكلفته حوالي 15 مليون يورو. كما أن برشلونة متيقظًا لكيفية تعافي الأرجنتيني “ماتيو موساكيو” من الإصابة في ميلان.

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