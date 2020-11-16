سوق الانتقالات| الأهلي يتراجع عن ضم نجم بيراميدز.. ويحدد مصير الشيخ

قالت مصادر داخل النادي الأهلي، أن المدير الفني للفريق “بيتسو موسيماني” رفض التعاقد مع محمد فاروق لاعب بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت المصادر، ان إدارة الأهلي اتخذت قرار بالموافقة على بيع أحمد الشيخ لاعب الفريق إلى نادي بيراميدز، بمقابل مالي، لم يتم الاتفاق عليه حتى الآن بين الطرفين.

وأوضحت، أن إدارة الأهلي، أبلغت مسئولي بيراميدز، وبصفة خاصة مدير التعاقدات عمرو بسيوني، برفض موسيماني فكرة ضم محمد فاروق صاحب الـ31 عامًا.

وكانت إدارة بيراميدز ترغب في ضم الشيخ مقابل انتقال فاروق للأهلي، دون دفع أي مقابل مالي، على أن تكون صفقة تبادلية بين الناديين فقط، دون تكبد خزينة الطرفين لأي أموال.

وتلقى أحمد الشيخ عدة عروض من الأندية المحلية، أبرزها عرضًا رسميا من نادي الاتحاد السكندري للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

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