الامارات | إصابة مدرب الهلال السعودي بفيروس كورونا

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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مدرب الهلال السعودي بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الهلال السعودي اليوم الاثنين إصابة مدربه الروماني رازافان لوشيسكو بفيروس كورونا المستجد.
وكتب الحساب الرسمي لنادي الهلال على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أوضحت الفحوص إصابة مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم الروماني رازفان لوشيسكو بفيروس كورونا، ويخضع حاليًا للعزل الصحي وفقًا للبروتوكولات الطبية المعتمدة من وزارة الصحة".
ويستعد الهلال للمواجهة المرتقبة أمام النصر يوم ٢٣ نوفمبر الجاري ضمن الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.
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