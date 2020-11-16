شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي كأس مصر 5 ديسمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إقامة نهائى كأس مصر يوم 5 ديسمبر المقبل باستاد القاهرة الدولى، في الثامنة مساءً. وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، موعد مواجهتيّ نصف نهائي بطولة كأس مصر بشكل رسمي
وقررت اللجنة إقامة لقاء طلائع الجيش مع الفائز من الزمالك وإف سى مصر يوم 1 ديسمبر في الخامسة مساء على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فيما يواجه الاتحاد السكندرى الفائز من الأهلى وأبوقير للأسمدة في نفس اليوم الساعة الثامنة مساءً على ملعب استاد الجيش في السويس
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