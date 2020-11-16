شكرا لقرائتكم خبر عن «الماتادور» يسعى للفوز أمام الماكينات الألمانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حافظ المنتخب الإسباني، الذي يحتاج للفوز حين يستضيف نظيره الألماني، الثلاثاء، للتأهل للمرحلة النهائية لبطولة دوري الأمم الأوروبية، على نظافة شباكه على أرضه في ست مباريات متتالية.

وبعد تعادلها أمام سويسرا (1-1)، وفوز ألمانيا على أوكرانيا (3-1)، باتت إسبانيا تحت قيادة المدرب لويس إنريكي، مجبرة على الفوز في آخر جولات المجموعة على الماكينات.

ولم يتلق المنتخب الإسباني أي أهداف على أرضه، منذ آخر هدف أحرزه جوشوا كينج من ركلة جزاء، خلال مواجهة النرويج ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية، في 23 مارس 2019.

وهي المباراة التي انتهت بفوز «لا روخا» بهدفين (سجلهما رودريجو مورينو وسيرجيو راموس) مقابل هدف. فمنذ ذلك الحين خاضت إسبانيا 6 مباريات على أرضها، ونجحت خلالها في الحفاظ على نظافة شباكها.

وكانت أربع مباريات منها في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية، أمام كل من السويد (3-0) وجزر فارو (4-0) ومالطا (7-0) ورومانيا (5-0)، واثنتان في دوري الأمم الحالي ضد أوكرانيا (4-0) وسويسرا (1-0).

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