شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يضم شادي رضوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أنهى نادي البنك الأهلي رسميا ضم شادي رضوان جناح فريق الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة،وأنهى مسئوولو النادي البنكي كافة الإجراءات مع اللاعب خلال الساعات الماضية وحصل على توقيعه إلى جانب إنهاء كافة التفاصل المالية مع مسؤولي القلعة الحمراء.



وكان البنك الأهلي قد حصل على خدمات محمد فخري لاعب الأهلي قبل 3 أيام بعد موافقة المدير الفني للفريق بيتسو موسيماني، لمنحه ورضوان فرصة اللعب في الدوري الممتاز واكتساب الخبرات.